Ein starker Abgang

Heinz Kilian ist ein alternder, fast schon vergessener Schriftsteller und eingefleischter Misanthrop. Seit längerem schon geht es ihm nicht gut. Eigentlich nichts Schlimmes, bloß so ein "Grummeln" im Magen. Morgens um fünf wird er davon wach, und es verlässt ihn auch tagsüber nicht. Der intelligente Mann entwickelt sich zum Hypochonder. Endlich überwindet er sich und geht doch zu seinem Hausarzt. Der erkennt ihn gar nicht wieder, stellt eine vorzeitige Alterung fest, und schickt ihn weiter zu einem Facharzt. Eine Magenspiegelung bleibt ohne Befund, eine Darmspiegelung lehnt Kilian mit den Worten "Mein Arsch gehört mir" schroff ab. Der Facharzt geißelt Kilians verheerende Essgewohnheiten - Kaffee, Nikotin, Tütensuppen und Wurstbrote! Dringend empfiehlt er ihm eine Ernährungsberaterin zur Kontrolle und Verbesserung seiner Ernährungsweise. Kilian wehrt sich dagegen, wie Charles Laughton in "Zeugin der Anklage" gegen seine strenge Krankenschwester. Doch dann steht sie am nächsten Tag vor ihm: Vera Hartel, freundlich, resolut, selbstbewusst und unerbittlich! Sie macht Kilian von Beginn an buchstäblich wahnsinnig. Diese strenge Frau wird in den nächsten Wochen während einer Lesereise durch die Provinz nicht von seiner Seite weichen. Diese Lesereise hat ihm sein Verleger Dr. Pögen verordnet. Viel verspricht er sich nicht davon, aber schon sein Vater hat den alten "Grummler" verlegt, Kilian ist sein Patenonkel. Schnell wird die Reise zu einem Zweikampf mit Vera Hertel, die ihm Schweinshaxe und doppelten Espresso vergrault - ein Dauerduell zwischen Misanthropie und Hoffnung, zwischen Zynismus und Trauer, zwischen Mann und Frau. Denn hier treffen zwei starke Persönlichkeiten aufeinander, die zu lange ihr Leben gelebt haben, um sich nun noch von ihren Grundsätzen abbringen zu lassen. Als Kilian am Ende die niederschmetternde Diagnose bekommt, dass er an einer seltenen, inoperablen Krebsart leidet, schafft er es endlich, sich dem bösartigen Tumor und seinem Leben zu stellen und auf Vera Hartel zuzugehen!



"Ein starker Abgang" ist eine Tragikomödie - komisch und traurig, warmherzig und unerbittlich zugleich, ein Parforceritt für zwei große Charakterdarsteller: Bruno Ganz und Monica Bleibtreu.