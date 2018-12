"Ein Teil der eigenen Erfahrung fließt immer mit ein"

Berben: Ihre künstlerische Leistung bleibt ja gewahrt, gerade weil sie die Fassade aufrecht erhält, sie ist nur möglich unter diesem enormen Druck - da laufen zwei Dinge parallel: Sie möchte der Rolle gerecht werden, über die sie sich lange Zeit definiert hat, die wirklich eine Wunschrolle ist, und ist gezwungen, dafür dem Druck der Medien, des Produzenten und der Öffentlichkeit standzuhalten. Dahinter steckt ein sehr großer künstlerischer Anspruch!

Der wirkliche, innere Druck ist ein anderer, nämlich dass ihre Tochter mit einer schweren Krankheit im Krankenhaus liegt, und sie völlig zerrissen ist: Sie will auf der einen Seite bei ihrem Kind sein, auf der anderen Seite aber weiß sie um die geforderte Disziplin in ihrem Beruf und darum, was da zusammenbrechen würde.

Sylvia ist eine Figur, die sich sehr stark über den Erfolg in ihrem Beruf definiert. Ihre Definition davon, wer sie ist, wann sie glücklich ist, hängt mit ihrem Erfolg als Schauspielerin zusammen. Sie hat sich entschieden für diesen Beruf. Und in dem Moment, in dem sie unter anderem merkt, dass sie älter wird und dass sie nicht endlos so weiterarbeiten kann, kommt das Fazit: War es das jetzt, war es das wert, ein Leben lang für die Karriere? Das Kind, die Liebe und die Nähe von Menschen sind auf der Strecke geblieben, alle um sie herum reagieren nur auf Zuruf, auf Fingerschnipsen. In diesem Moment bricht sie weg.