"Eine packende Geschichte, die viele Fragen aufwirft"

Schlichter: Max hatte einen großen Einfluss auf die ganze Arbeit, da Kinder bzw. in diesem Fall Jugendliche mit Down-Syndrom keinen "Filter" haben und meist nicht so schnell ab- und umschalten können wie "normale" Menschen. Das bedeutet, dass Max sich auch in traurige Szenen so reinsteigern konnte, dass es manchmal sehr lange dauerte, bis er sich wieder beruhigt hatte. Das führte schon ab und zu dazu, dass wir alle, besonders die Schauspieler, manchmal überlegten, ob man ihm diese Anspannung zumuten kann. Auf der anderen Seite ist er immer wieder mit einer solchen Spielfreude an die Szenen und an die Menschen herangegangen, dass man erleben konnte, wie sehr ihn das alles auch erfüllt und stolz macht, wenn er eine Szene besonders gut gespielt hat.