Eine riskante Entscheidung

Michael findet bei einer umfangreichen Internetrecherche heraus, dass der Pharmakonzern "Berner & Braun" an einem Heilmittel forscht, das in Asien bereits an Menschen getestet wurde. Angeblich soll es den Verlauf der Krankheit verlangsamen, möglicherweise sogar stoppen. Mit anderen betroffenen Eltern fordern die Wagners eine Studie auch für Kinder in Deutschland und die Herausgabe des Medikaments.



Julia, selbst noch ungewollt kinderlos, versucht, den Eltern persönlich zu erklären, weswegen sie das Medikament zum jetzigen Zeitpunkt nicht herausgeben kann. Denn würde Emily Schaden nehmen oder sterben, egal aus welchen Gründen, würden die Investoren abspringen, die Forschungsarbeit würde eingestellt werden, viele Arbeitsplätze wären gefährdet, und es würde wahrscheinlich niemals ein Medikament geben, das vielen anderen kleinen Patienten helfen könnte. Aber wie sollen die Wagners dafür Verständnis haben, wo sie doch jeden Tag mit ansehen müssen, wie ihre Tochter leidet?



Von der Begegnung mit der Familie berührt, beginnt Julia nach einer Möglichkeit zu suchen, den Wagners zu helfen. Dennoch hat sie keine ruhige Minute mehr, denn Vater Michael zettelt einen großen öffentlichen Aufstand an und scheut sich auch nicht, diesem "bösen" Pharmakonzern ein Gesicht zu geben und Julia persönlich anzugreifen, was sie auch innerhalb der Firma zunehmend in Bedrängnis bringt.



Autor Jörg Tensing hat auf der Basis eines realen Falles einen Stoff zum Thema "Compassionate Use" entwickelt. "Compassionate Use" bezeichnet in der Pharmawelt die vorzeitige Herausgabe eines noch nicht marktreifen Medikamentes in besonderen Härtefällen. Der brisante Stoff thematisiert ein großes moralisches Dilemma.