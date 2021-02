Eine verhängnisvolle Nacht

In einer verhängnisvollen Nacht überschreitet Bernd alle Grenzen - er vergewaltigt Hannah. Sie ist nach dem Vorfall mehr als verängstigt und erstattet Anzeige. Bernd Vossler wird daraufhin zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.



Er entpuppt sich als psychisch gestörter Mensch, der Hannah nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis gnadenlos stalkt und verfolgt. Hannah fühlt sich bald ohnmächtig.



Bernd will Rache und sucht offensiv den Kontakt zu ihr. Er wirft ihr vor, sie habe sein Leben zerstört, weil sie nicht in der Lage sei, die Nähe eines Mannes auszuhalten. Er fängt sie vor der Schule ab, terrorisiert sie am Telefon und stellt auch den Kindern Paula und Niklas nach. Unterlassungsklagen beantwortet er mit einer Gegenklage. Auch die Polizei kann Hannah nicht helfen. Mit jeder Drohung wachsen ihre Angstzustände. Sie scheint immer weniger zwischen Einbildung und Wirklichkeit unterscheiden zu können.



Nur auf ihren Vater und ihre Freundin Chiara kann sie sich verlassen. Im Gespräch mit diesen findet sie ein wenig Ruhe. Nach einer gewalttätigen Attacke Bernds beschließt Hannah endgültig, aus ihrem bisherigen Leben zu fliehen. Sie zieht mit ihren Kindern in einen verschwiegenen Ort an der See und baut sich eine neue Existenz auf. Doch Bernd versucht alles, um sie zu finden.