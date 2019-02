Interview mit Christiane Paul

Maria (Christiane Paul) in "Ein verlockendes Angebot" (2007)

Quelle: ZDF und Volker Roloff



ZDF: Um nicht als Langzeitarbeitslose zu enden, nimmt Maria einen Job in der 300 Kilometer entfernten Hauptstadt an, und aus ihrem bislang herkömmlichen Familienleben wird eine Wochenendbeziehung. Wie hätten Sie sich entschieden?







Paul: Ich hätte mich wahrscheinlich auch so entschieden.







ZDF: Was wäre in Ihrem Beruf ein verlockendes Angebot, dem Sie nicht widerstehen könnten?