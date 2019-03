Elke Winkens

Durch Auftritte mit der Kabarettgruppe "Die Hektiker" wurde sie für das Fernsehen entdeckt und bekam erste Rollen in den TV-Magazinen "Zell-O-Fun" (SWR) "One" (ORF) und "Die kranken Schwestern" (ORF). Ihr Kinodebüt gab sie im Film "Helden in Tirol" (1998). Schnell wurde sie einem breiten österreichischen Publikum bekannt. In Deutschland gelang ihr der Durchbruch , als sie 2002 die Hauptrolle der Niki Herzog in der Krimiserie "Kommissar Rex" übernahm.