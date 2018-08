Erinnerungen an die eigene Vergangenheit

Kling: Ja, genau dieses Gefühl. Wir hatten damals auch alles zurückgelassen, alles aufgegeben - unsere Freunde, unsere Familie, unsere Wohnung. Diese Trauer, vermischt mit der Ungewissheit und den Ängsten, was uns im Westen erwartet, ähnelt dem, was Marlene mit ihrer Familie durchmacht. Ganz deutlich fühlte ich mich an meine Vergangenheit erinnert, als Marlene in der Abgeschiedenheit am Meer Sehnsucht nach ihrem Vater hat. In den Szenen kam so manches in mir hoch.