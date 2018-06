Ferch: Ich habe mir sein Verhalten so erklärt, dass er einfach so handelt, wie er handeln musste - in der felsenfesten Überzeugung, das Richtige zu tun. Ein Großteil der Verantwortlichen von damals ist ja noch heute dieser Meinung. Man war sich gar nicht bewusst, dass dies der Beginn des internationalen Terrorismus war, der eine ganz andere Qualität hatte als alle vorherigen Anschläge. Es fehlte die Erfahrung mit Attentaten dieses Ausmaßes, man hatte keine Handhabe. Zum Beispiel war die Zusammenarbeit mit Psychologen längst nicht so selbstverständlich wie heute. Die Polizeikräfte standen damals angesichts dieser einzigartigen Situation unter enormem Druck. Mit dem Wissen von heute sollte man deshalb bei der Bewertung eine gewisse Vorsicht walten lassen und die damaligen Umstände berücksichtigen.