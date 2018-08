Es gibt den klassisch positiven Helden nicht

Matti Geschonneck: Entstanden ist "Tod in Istanbul" durch die Idee, mit Heino Ferch und Jürgen Vogel, mit denen ich jeweils bereits gearbeitet hatte, zusammen einen Film zu machen. Zwei starke Protagonisten aufeinander treffen zu lassen ... das ist nichts Neues, aber in dem Fall schon etwas Besonderes, weil die beiden, sehr unterschiedliche Helden, so noch nie gemeinsam agierten. Da fehlten nur noch die sinistren Gegenspieler. Und die fand ich in Ina Weisse und Peter Simonischek - ein wunderbares Ensemble.