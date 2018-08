Silke Zertz: Das Genre, eine Mischform aus Psychothriller und Ehedrama. Für mich als Autorin ist es immer besonders spannend, den Figuren und ihren Psychologien so nah wie möglich auf den Leib zu rücken, idealerweise zwei gleich starke Persönlichkeiten miteinander ringen zu lassen. Diese Möglichkeit hatte ich hier.

Die Abgründe von Misstrauen, Angst und Verrat tun sich im Zwischenmenschlichen auf, dort wo der Mensch am verletzlichsten ist, nämlich in der intimen Nähe mit seinem Partner, mit seiner Familie. Die Krimihandlung hält wie eine Klammer das Geschehen zusammen und sorgt für den notwendigen Fortschritt, das eigentliche Drama spielt sich für mich aber in diesem Film entlang der Frage ab, ob und wie viel Susanne Berger ihrem Mann Alex glaubt oder nicht mehr glaubt. Es ist für mich ein Film über Vertrauen.