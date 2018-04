Familiengeheimnisse

Dahnas leiblicher Vater ist der berühmte Victor Frey, Kopf des großen Beauty-Konzerns "Frey & Casell Cosmetics". Auch für Victor Frey kommt die Existenz einer unehelichen Tochter mit Ayana sehr überraschend.



Nach dem Verlust ihrer Mutter, und auf der Suche nach sich selbst, reist Dahna nach Deutschland, um ihren leiblichen Vater näher kennenzulernen. Sie trifft auf eine völlig andere Welt: Das Leben von Victor Frey ist Luxus, Glamour und Geld pur. Während Victor seine Tochter mit offenen Armen empfängt, stößt sie bei seiner Familie auf Ablehnung. Victors unterkühlte Ehefrau Alexa sieht durch Dahna die Firmenanteile an "Frey & Casell Cosmetics" schwinden, die verwöhnte und egozentrische Tochter Isolde reagiert eifersüchtig auf die vermeintliche Nebenbuhlerin. Einzig der feinsinnige Sohn Leander begegnet der neuen Schwester mit einer gewissen Neugier.



In Erinnerung an Ayanas Authentizität und Ehrlichkeit entschließt sich Victor, seiner großen Liebe Ayana ein Denkmal zu setzen: Er will sein neues Parfüm nach ihr benennen, und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Langsam realisiert Dahna, dass der große Victor Frey zwei Gesichter hat.



Als in der Presse bekannt wird, dass die Kinderhilfsorganisation "Hekima Foundation" in einen Spendenskandal verwickelt sein soll, beginnt Dahna sich zu fragen, wer hinter dem offensichtlichen Rufmord am Erbe ihrer Mutter steckt. Dahna forscht nach und stößt dabei auf ein dunkles Familiengeheimnis.