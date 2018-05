Alles ist bedrückender Ernst, keine beschönigende Theorie mehr. Schon bald wird sein Leben Routine, und wie alle anderen unterliegt auch er den eingespielten Schikanen. Dabei tut sich besonders der Gefreite Kerner hervor. Jeden Tag fahren die Soldaten in Zweier-Gruppen zu ihrem Dienst an die Grenze. Und jeden Tag sieht Alexander eine junge LPG-Bäuerin, die sie zu ignorieren scheint. Es bilden sich Freund- und Feindschaften unter den jungen Männern. Als sie über ihre Zukunftsträume sprechen, weiß Alexander nicht, was er mit seinem Leben anfangen will. Er weiß, was sein Professoren-Vater für ihn will, ein Chemie-Studium. Aber seine eigenen Träume kennt er noch nicht.