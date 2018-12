Figuren rund um Rottmann

Meret Becker: An 'meine' Kneipe "Hafen", die ich eh sehr mag. Und die dortige Nachbarschaft, die ein reges Nachtleben hat, was bei Nachtdrehs ganz toll ist. Sonst, wenn alles um einen herum schläft, kommt man sich so einsam vor. Außerdem kam eines Abends Jim Rakete zu einer Essenspause und wir haben Fotos gemacht. Ganz schnell, wie es so seine Art ist. So ein Besuch am Set hat etwas von einem Krankenbesuch. Man freut sich sehr. Vor allem nachts.