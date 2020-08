Fischer fischt Frau

Denn Hein steckt den Kopf lieber in den Sand und will die ungeklärte Situation stoisch aussitzen.



Am liebsten würde Hein seine Ex gegen eine neue Frau eintauschen, sodass alles beim Alten bliebe - doch welche Frau lässt sich heute noch auf das Leben als Fischersfrau ein? Heins Freund Matze, ein umtriebiger, lebenskluger Lkw-Fahrer, weiß, wo es die treuen, warmherzigen und genügsamen Frauen noch gibt: in Marokko, wo Matze die Nordseekrabben zum Pulen hinfährt und von wo er sie wieder abholt.



Hein wagt die größte Reise seines bisher überschaubaren Fischerlebens und fährt mit Matze im Lkw von Ostfriesland nach Marokko. In der Fabrik in Tanger lernt er die temperamentvolle Mona kennen, die dort für zehn Euro am Tag Krabben aus Deutschland pult. Mona mag den ruhigen, respektvollen Hein. Als beide bei einem Abendessen darüber lachen, dass man sich immer in den Falschen verliebt, fühlen beide eine zarte Verliebtheit. Hein lädt Mona zu sich nach Ostfriesland ein, für drei Monate, auf Probe. Und wenn es gut geht, wird man eine Lösung finden. Mona schlägt alle Warnungen in den Wind und wagt das Abenteuer.