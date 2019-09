Flucht durchs Höllental

Als er dort den Anruf von Enzo Battista, einem einflussreichen Drahtzieher der Organisierten Kriminalität, erhält, muss Burg in wenigen Sekunden eine mörderische Entscheidung treffen: Entweder Burg führt Battista zu Georg Wendt, jenem Mandanten, den Burg gerade vertritt, oder seine Tochter stirbt. Burg, der keine Ahnung hat, wo sich sein Mandant derzeit befindet, flieht im letzten Moment aus seinem Zimmer, bevor das LKA mit den beiden erfahrenen Ermittlern Barbara Leyendecker und Arndt Schubert im Hotel eintrifft.



Für Burg beginnt eine Flucht, die gleichzeitig eine Jagd ist. Sie führt ihn schon bald in die wilde Bergregion des Höllentals, wo der Stadtmensch Burg in einen Überlebenskampf gezwungen wird, der ihn physisch und mental an die Grenzen bringt. Ausgerechnet Maja, die Tochter seines Mandanten, ist es, die Burg auf seiner Flucht unterstützt. Doch ihre gemeinsame Odyssee führt sie in das gleiche emotionale Dilemma. Denn schnell steht das Leben von Burgs Familie gegen das Leben von Majas Vater. Und nur ein hoch riskanter Plan kann sie jetzt noch retten.