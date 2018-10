"Frauen gehen mit ihren Niederlagen witziger um"

Schoenle: Leben ist im Grunde ja eine Tragikomödie - Lachen und Weinen liegen nahe beieinander. Humor aber zeigt man in erster Linie dann, wenn man sich nicht über andere, sondern über sich selbst lustig machen kann. Diese Haltung versuche ich all meinen Protagonistinnen einzuhauchen. Man spürt hinter ihrem Witz auch die Trauer, die Melancholie, den Galgenhumor. Wenn ich vom Fahrrad falle und in einem Kuhfladen lande, lachen die anderen über mich; wenn ich selbst davon erzähle, lache ich. Frauen können das. Sie gehen mit ihren Niederlagen witziger um, als Männer das in der Regel tun.