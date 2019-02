"Frauen machen das öffentlicher"

Iris Berben: Was mir an der Rolle gefallen hat, war die Perspektive. Wie durch ein Fenster auf Helen, ihre Familie und die alltäglichen Probleme zu schauen. Ein zeitlich relativ kurzer Blick auf die Befindlichkeit einer Frau, die überfordert ist und die sich neu orientieren möchte. Sie hat das Gefühl: "Ich hab doch eigentlich alles richtig gemacht, warum gleitet mir gerade alles aus den Händen?". Es hat sicher etwas mit einer Häutung zu tun, mit der sie in einen anderen Lebensabschnitt hinein kommen will, der sich ankündigt. Und sie ist jemand, die die Fäden immer in der Hand haben will und denkt; ohne mich geht natürlich gar nichts.

Helen muss lernen, damit fertig zu werden, dass die Kinder ihr eigenes Leben zu leben beginnen. Und dass die Blicke ihres Mannes auf eine andere Frau keine Katastrophe bedeuten, sondern sein Wahrnehmen des Lebens um ihn herum. Dinge, die sie auch für sich immer in Anspruch genommen hat. Mir hat gefallen, mit welcher Leichtigkeit das Thema behandelt wird. Obwohl vieles auf sie einstürzt, nicht zuletzt die Erkrankung der Mutter. Das sind zunächst keine komischen Themen. Und trotzdem haben wir versucht, sie mit Wärme zu zeigen, auch mit Komik.