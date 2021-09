Für immer ein Mörder - der Fall Ritter

Vor allem Webers Kollege Frank Wolf glaubt an Ritters Schuld. Schließlich hatte dieser als Kind mit dem Frauenhelden in einem Haus gewohnt. Yvonne Weber kommen jedoch Zweifel, als sie in den Akten auf haarsträubende Ungereimtheiten stößt: Ermittlungslücken, widersprüchliche Zeitangaben, unterdrückte Zeugenaussagen, Verhöre von 360 Stunden Dauer, unübliche Handhabe bei Recherchen durch die Stasi.



Und so manche im trauten Kollegenkreis, die bei Grillpartys und anderen Zusammenkünften auf die Neue geradezu familiär wirken, scheinen damals irgendwie involviert gewesen zu sein - auch die Frauen. Doch alle blocken Webers neugierige Fragen ab. Als sie schließlich Frank Wolf überzeugen kann, gerät der in einen tief greifenden Loyalitätskonflikt mit seinen engsten Freunden. Gerade sein Ziehvater und heutiger Kommissariatsleiter Schulte spielte mit bei der Verfolgung des Unschuldigen. Schulte ist es auch, der dem Aufdeckungseifer von Weber und Wolf ein Ende setzt. Aber die beiden geben nicht auf.