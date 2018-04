"Gegen die eigene Emotionalität spielen"

ZDF: Wie wichtig ist es Ihnen, dass Dr. Thalmann mit Ihnen in seiner Rolle zufrieden ist? Duken: Ich habe darüber nicht in erster Linie nachgedacht. Ich hatte mit Andreas Prochaska einen äußerst talentierten und ehrgeizigen Regisseur an meiner Seite, der mich dahin geführt hat. Auch die Zusammenarbeit mit Dr. Thalmann war großartig. Er hat mich sehr unterstützt. Beide haben mir sehr geholfen, meine Interpretation des Arztes zu finden. Am Ende hat es mich mit Stolz erfüllt, dass es Dr. Thalmann gefallen hat, wie ich ihn in dem Film spiele. Aber, wie gesagt, war das nicht meine Absicht, sondern eher ein willkommener Nebeneffekt.