ZDF: Wie kam es dazu, dass Sie am Originalschauplatz im Landeskrankenhaus in Klagenfurt drehen konnten?







Es war ein Glücksfall. Vor einem Jahr wurde das neue Klinikum Klagenfurt eröffnet, und die alten Gebäude stehen noch. Wir fanden eine gespenstisch reale Situation vor, und der originale OP-Saal existierte noch. Wir erhielten die Drehgenehmigung vom Krankenhausmanagement und mussten lediglich Adaptierungsarbeiten vornehmen. Die Gebäude werden in Kürze abgerissen. So gesehen war es genau der richtige Zeitpunkt für dieses Projekt.