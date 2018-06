Gesine Cukrowski spielt Kommissarin Tina Campenhausen in "Racheengel - Ein eiskalter Plan" (2010) Quelle: ZDF und Stephan Persch

Gesine Cukrowski, 1968 in Berlin geboren, absolvierte ihre Ausbildung an der Schauspielschule Maria Körber in Berlin. Sie wandte sich zunächst dem Theater zu, darunter das Theater Affekt in Berlin, die Volksbühne Berlin, das Theater Hannover und das Theater Basel. Ihren ersten Fernsehauftritt hatte die Schauspielerin 1987 als Schwester Irene in der Serie "Praxis Bülowbogen". Eine durchgehende Hauptrolle übernahm sie 1995 in der Reihe "Und tschüss". Seither war sie in mehr als 50 Film- und TV-Produktionen zu sehen. Aber dem Theater blieb die Schauspielerin treu.