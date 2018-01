"Gimme Shelter"

Der Film zeigt kongolesische Familien, die nur mit ihren Kleidern am Leib vor den Kämpfen geflüchtet sind, notdürftig Schutz und wenig zum Überleben gefunden haben. Viele von ihnen sind über die Jahre wiederholt zu Opfern einer Gewaltspirale geworden. Der Konflikt hat in den vergangenen zehn Jahren mindestens fünf Millionen Menschenleben gefordert. Ende 2008, als Ben Affleck den Film drehte, zählte man rund 1,2 Millionen Vertriebene in Ost-Kongo. Die Lage in dem Krisenland hat sich seitdem nochmals verschlechtert: Aktuell sind über zwei Millionen vertriebene Kongolesen dringend auf internationale Hilfe angewiesen.