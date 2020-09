Gisela Schneeberger studierte nach dem Abitur zunächst Psychologie in München und absolvierte von 1971 bis 1974 ihre Ausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München. 1974 debütierte sie am Berliner Schillertheater als Maria Magdalena in Achim Freyers gleichnamiger Inszenierung. Es folgten Rollen am Residenztheater und den Kammerspielen in München. Neben zahlreichen Fernsehauftritten - zum Beispiel in der Serie "Fast wie im richtigen Leben", diversen Auftritten in "Scheibenwischer"-Episoden und Helmut Dietls Kult-Serie "Monaco Franze" - feierte sie große Erfolge in den Filmen von Hanns Christian Müller "Kehraus" (1983), "Man spricht deutsh" (1988) und "Langer Samstag" (1992).