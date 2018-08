Auch in Kinofilmen deutscher und ausländischer Herkunft war er zu sehen, zum Beispiel in "Die Angst ist ein zweiter Schatten" und "Der Fall Lucona". 1988 übernahm er in der italienisch-deutschen Coproduktion "Der Zug" eine Rolle neben Ben Kingsley. Das ZDF-Publikum kennt Günther Maria Halmer seit 1988 als "Anwalt Abel" und an der Seite von Senta Berger aus der Serie "Die schnelle Gerdi und die Hauptstadt" (2004). Im ZDF war er zuletzt in Thomas Kronthalers Umweltthriller "Gletscherblut" (2009) zu sehen.