Nachdem Gustav Peter Wöhler,1956 in Hamburg geboren, seine Ausbildung an der Westfälischen Schauspielschule Bochum absolviert hatte, wurde er hauptsächlich für komödiantische Rollen besetzt. Er spielte an den Häusern in Bochum und Hamburg, bei den Salzburger Festspielen und an den Münchner Kammerspielen. Am Staatstheater Kassel und am Schauspielhaus in Hamburg führte Wöhler außerdem auch Regie.