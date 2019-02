Hans Jochen Wagne als Bruno Teilbach in "Marie Brand und die letzte Fahrt" (2010)

Quelle: ZDF und Guido Engels

Hans-Jochen Wagner wurde 1968 geboren und absolvierte seine Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Außerdem lernte er Filmschauspiel an der Filmakademie Baden-Württemberg. Von 1997 bis 1999 war er am Burgtheater Wien festes Ensemblemitglied, von 1999 bis 2001 am Deutschen Theater Berlin. Weitere Theaterstationen waren das Stadttheater Freiburg und das Maxim Gorki Theater.