Hattinger und die kalte Hand

Zwischen den beiden Mordopfern besteht seit Jahrzehnten eine schicksalhafte Verbindung: Beide tragen Mitschuld am Tod eines jungen Mädchens, das auf Grund eines Ärztepfuschs ihr Leben verlor. Damals wurde niemand zur Rechenschaft gezogen - heute deutet alles auf Selbstjustiz hin.



In den Fokus gerät der Vater des Mädchens: Albrecht Ostermeier lebt seit Jahren unauffällig in der Nachbarschaft des Kommissars. Hattinger kommt der Wahrheit immer näher, ohne zu ahnen, dass er sich - und vor allem seine junge Tochter Lena - in tödliche Gefahr bringt. Denn einmal unter Verdacht, schreckt Ostermeier vor nichts zurück.