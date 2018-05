Heinz Hoenig wurde 1951 in Landsberg/Lech geboren. Er arbeitete zunächst als Schlosser und Tischler, Koch und Silberschmied, bevor er seine Karriere als Schauspieler begann. Anfang der 70er Jahre besuchte er in Santa Fé die Theaterschule John Allen & Sally Hoffmann. Diverse Engagements am Theater in Berlin und Zürich folgten.