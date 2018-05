Helfen Sie mit!

Angesichts akuter Katastrophen wie beispielsweise des Erdbebens und des Tsunamis in Japan, der Überflutungen in Pakistan oder das Erdbebens in Haiti droht die Gefahr durch Minen in den Hintergrund zu geraten. Der "Internationale Tag der Minenaufklärung", immer am 4. April, will die allgegenwärtigen Gefahren durch Minen jedes Jahr erneut ins Bewusstsein rufen.