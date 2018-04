Grossmann: 1972 war ich gerade ein Jahr alt. Ich gebe zu, damals habe ich mich für Politik verhältnismäßig wenig interessiert. Aber wenn ich an meine Schulzeit als Jugendlicher zurückdenke, erinnere ich mich eher an eine einseitige Geschichtsinterpretation in Staatsbürgerkunde und Hetze gegen alle "imperialistischen Länder". Die Verbundenheit der DDR mit dem Kampf der palästinensischen Patrioten (trotz der angespannten Situation zwischen der PLO und Israel), ging an mir also damals spurlos vorbei. Heute entdecke ich die Geschichte neu und habe mit dem jetzigen Wissen die Freiheit, die Geschichte aus den verschiedensten Perspektiven zu sehen. Und unsere Sicht nach 40 Jahren ist natürlich eine Draufsicht.