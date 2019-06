Höhenstrasse

Bei Tag und wieder halbwegs nüchtern, haben Roli und Ferdinand ein Riesenproblem: Was machen sie nun mit den zweifelsfrei unschuldigen Gefangenen? Roli und Ferdinand sind nämlich keine Polizisten mehr. Aber Roli ist mit einer gehörigen Portion Bauernschläue gesegnet: In Erwartung, dass Uku und Robert als vermisst gemeldet werden, spricht er bei Roberts Eltern vor, gibt sich als Kommissar aus und nistet sich bei ihnen ein - in Erwartung einer Lösegeldforderung, wie er sagt. Abgründe tun sich auf.