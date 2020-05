Ich brauche euch

Von ihrer Familie hat sich die eigenwillige Silvi längst losgesagt. Sie geht ihren eigenen Weg, liebt ihre Unabhängigkeit, ihren Erfolg und ihren Job in ihrer Modefirma. Und auf ihre Art liebt sie auch ihren Freund Alexander: Das emotionale Wechselspiel zwischen Nähe und Abstand ist für Silvi genau die richtige Dosis an zwangloser Zuneigung, auch wenn Alexander gern eine richtige Partnerschaft mit ihr hätte.



Alles scheint Silvi im Griff zu haben, doch ihr geliebtes, gut kontrolliertes Leben gerät jäh aus den Fugen durch den Tod ihrer Schwester, zu der sie schon seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Jetzt soll Silvi als nächste Verwandte Sabines Kinder Jani und Alexandra bei sich aufnehmen, die sie kaum kennt. Ausgerechnet Alexander, den Silvi eigentlich auf Abstand halten wollte, findet mit seiner unkomplizierten, lockeren Art Zugang zu dem verstörten Geschwisterpaar, während sie selbst erst mit der ganzen Situation und der unerwarteten Verantwortung klarkommen muss. Zumal sie sich durch die Nähe zu den Kindern auch mit dem Verhältnis zu ihrer Schwester auseinandersetzen muss, was sie all die Jahre vermieden hat.



Neben ihrer Gefühlsachterbahn gilt es, den neuen Alltag zu managen, in der Firma die Präsentation ihrer Kollektion und ebenso Sabines Beerdigung vorzubereiten - wobei Jani ganz eigene Vorstellungen von einem angemessenen Begräbnis für seine geliebte Mutter hat und auf eigene Faust zu organisieren beginnt.



Für alle wird es eine hoch emotionale Reise, besonders für Silvi. Und niemand weiß, wohin sie führen wird.