Im Bann der Geheimnisse

Dieses Gefühl stand am Anfang, als Kerstin Ramcke und ich uns überlegten, einen Heimatfilm von heute zu erzählen, mit all dem, was zu diesem Genre auch gehört: die Schönheit der Natur, die eine heile Welt verheißt, Liebe, Freundschaft, Familie, das Leben in einer dörflichen Gemeinschaft. Und ein Fremder, der dort eindringt, um mühsam Schicht für Schicht von etwas aufzudecken, worüber die Einheimischen lieber schweigen. Doch da ist die alte Hebamme, eine weise Frau, die nicht nur die Geheimnisse des Dorfs und seiner Bewohner kennt, sondern auch die der Natur - und sie zu nutzen weiß.