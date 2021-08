Im Netz der Camorra (2)

Nino ist nicht ohne Grund gekommen: Matteo soll für ihn Wein panschen. Ein lukratives Geschäft, dem sich die Mafia neuerdings widmet. Obwohl sich Matteo zu Beginn sträubt, muss er Ninos Wunsch nachkommen. Denn Nino droht, Matteos alte Identität auffliegen zu lassen. Und nicht nur das: Matteo soll auch wieder einen Mord begehen.



20 Jahre hat Gutsbesitzer Matteo DeCanin über seine wahre Identität geschwiegen. Jetzt muss er mit allen Mitteln kämpfen, um die Familienidylle aufrechtzuerhalten. Nichts wäre schlimmer für Matteo, als die nach seinem Ausstieg mühsam aufgebaute bürgerliche Existenz und vor allem seine nichts ahnende Familie zu verlieren. Matteos Frau Stefania und seine Tochter Laura geraten dabei in größte Lebensgefahr.



Am Ende scheint es für Matteo, den Mann, der nie wieder eine Waffe in die Hand nehmen wollte, nur einen Ausweg zu geben. Kann er die Gefahr bannen?