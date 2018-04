Während Marens Mann Mehdi und ihre Kinder Paula und Daniel versuchen, wieder in den Alltag zurückzukehren, verbeißt sich Maren in ihre Recherchen, um Beweise für ihre Vermutung zu finden. Denn niemand glaubt ihr. Die Polizei scheint eine falsche Fährte zu verfolgen.



Es kommt zu Auseinandersetzungen, Missverständnissen, Beschwichtigungen. Mehr und mehr entfernt Maren sich von den anderen. Sie fühlt sich zunehmend allein gelassen und bedroht.



Mehdi und Marens beste Freundin Iris merken viel zu spät, dass nicht Maren in Gefahr ist, sondern tatsächlich wird Maren zu einer Gefahr für sich und ihre Familie. Eine Katastrophe ist kaum noch zu verhindern.



Der Thriller um illegalen Giftmüll in Hamburg entpuppt sich nach und nach als ein Drama um den schmalen Grat zwischen Realität und Wahn. "Im Tunnel" ist die Geschichte einer Frau, die um ihre Anerkennung, ihre Familie und ihre Freiheit kämpft.