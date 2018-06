Im Winter an der Ostsee

Wie macht man eigentlich ein Fernsehspiel? Im ersten Schritt sollten sich alle wichtigen Beteiligten darauf einigen, was sie möchten, und im zweiten Schritt, die begrenzten Ressourcen so optimal miteinander kombinieren, dass in kreativer und kaufmännischer Hinsicht das bestmögliche Produkt entsteht. So einfach kann das in einer idealen Welt sein.