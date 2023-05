Zumindest machen das die SMS glaubhaft, die von ihren Handys verschickt worden sind. Für Marie und ihre Freundin Natalie war das immer fake – und seit dem Faschingsfest am Vorabend fehlt auch von diesen beiden jede Spur.



Im Dorf angekommen, sucht Lisa mithilfe ihrer Tante Hannelore nach den verschwundenen Mädchen, doch Immerstill macht seinem Namen alle Ehre, und sie stößt auf eine Mauer des Schweigens und der Ablehnung. Lisa hat die Dörfler immer ordentlich spüren lassen, was sie von deren Art hält.



Nicht nur ihr wortkarger Vater Valentin, auch Postenkommandant Pollanc und Polizist Patrick, Lisas Ex-Freund und Pollancs Sohn, sehen wenig Handlungsbedarf. Sie vermuten eher eine durchzechte Nacht hinter dem Verschwinden der beiden Mädchen.



Als Lisa am selben Abend vor ihrem Elternhaus zusammengeschlagen wird, kommt Bewegung in die Ermittlung, und Patrick beordert gegen den Willen seines Vaters, der kein Aufsehen erregen will, eine Hundesuchstaffel nach Immerstill. Auch Bürgermeister Steharnig ist sichtlich gegen diese Intervention – denn die finanzielle Belastung gefährdet seine Neubaupläne des Sportplatzes.



Schließlich macht sich ein bunter Suchtrupp aus Polizisten, Zivilisten und Schaulustigen in den Wäldern entlang der Drau auf die Suche nach den vermissten Mädchen. Plötzlich entsteht Aufruhr. Lisa rennt verzweifelt und panisch zum Wasser und sieht, wie Patrick ein totes Mädchen aus den kalten Fluten birgt – es ist Natalies Leiche, die er ans Ufer trägt.



Nun ist das ganze Dorf alarmiert. Auch Andrea, die Mutter der seit zwei Wochen vermissten Kathi, beginnt, an der Glaubhaftigkeit der SMS zu zweifeln, die angeblich von ihrer Tochter verschickt worden sein und sie beruhigen sollen.



Was, wenn Markus selbst von Anfang an am Verschwinden der Mädchen beteiligt war? Oder der schmierige Lipus, dem sogar die Frau weggelaufen ist, weil er schon als Lehrer seine Finger nicht von den Dirndln lassen konnte? Je tiefer Lisa und Patrick graben, desto mehr Immerstiller geraten in den Fokus der Verdächtigungen.