Die Schauspielerin, Autorin und Regisseurin Ina Weisse ist in Berlin geboren. Sie absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Otto-Falkenberg-Schule in München. Danach stand sie unter anderem an den Münchner Kammerspielen, am Nationaltheater Mannheim und am Hans-Otto-Theater Potsdam auf der Bühne. Sie wirkte in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen mit, spielte unter anderem in "Nichts als Gespenster", "Schneeland", "Sams in Gefahr", "Katzenzungen" und dem ZDF-Fernsehspiel "Duell in der Nacht", wofür sie 2008 für den Deutschen Fernsehpreis nominiert wurde.