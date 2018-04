Informationen zum Film

"24 WOCHEN" soll sich selbst erlauben in seiner Intensität und Härte offen zu sprechen. Ich versuche, in minutiöser Genauigkeit, Direktheit und Wucht zu erzählen. Denn auch das gehört in letzter Konsequenz zur Realität. Das Drehbuch sah ich als Skizze, als leere Hülle, die ich in der Inszenierung zusammen mit den Darstellern gefüllt habe. Mich interessieren die wahren, realen Momente, da wo etwas im Spiel der Laien und Darsteller entsteht, da wo sie elektrisiert, instinktiv, ja primitiv sind. Ich füttere sie mit Überraschungen, sobald es bequem für sie wurde, empfand ich es als fad und unbrauchbar für unseren Film.



Letztlich beschreibt unser Film das Spannungsfeld, in dem sich nicht nur Familien, sondern auch der Gesetzgeber positionieren muss. Er stellt das Recht auf Selbstbestimmung der Frau dem Recht auf Leben des ungeborenen Kindes gegenüber. Astrid ist eine starke Frau, die auf alles eine Antwort weiß. So wie die Frauen, die ich bei meiner Recherche kennen gelernt habe, werfe ich sie in eine Situation, in der es keine klare Antwort mehr gibt. Auch die Zuschauer, die für sich entschieden haben, dass sie Abtreibungen ablehnen, sollen einer Frau emotional folgen, die genau das tut, was sie möglicherweise verteufeln. Es ist eine Extremsituation, die zu einer extremen Entscheidung führt.



Meiner Erfahrung nach entscheiden die meisten Frauen anders, als sie im Vorfeld, aus dem "Trockenen" heraus, prognostiziert haben. Dieser Fakt interessiert mich, denn, wie Hebamme Yvonne vor der Abtreibung zu Astrid sagt: "Diese Entscheidung können wir nur treffen, wenn wir sie treffen müssen." Astrid und Markus gehen von Arzt zu Arzt, von Untersuchung zu Untersuchung, sind in einer Maschinerie, in einem System gefangen. Sie durchlaufen ein vom Staat konstruiertes Auffangbecken und sind trotzdem allein, denn diese schwierige Entscheidung kann ihnen niemand abnehmen. Astrid schaut uns, den Zuschauern, manchmal in die Augen, sie schaut uns an und fragt uns: Was würdest du machen?