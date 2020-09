Jan-Gregor Kremp wurde 1962 in Monheim am Rhein geboren. Zunächst studierte er an der Musikschule Köln Klavier und Trompete und wechselte dann an die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst des Salzburger Mozarteums, wo er mit Diplom abschloss. Erste Station machte er von 1989 bis 1993 beim Staatstheater in Hannover, wo er Rollen wie Clavigo, Macbeth und Othello verkörperte. Rasch folgten daraufhin Engagements an angesehenen Bühnen wie dem Residenztheater München ("Die Dreigroschenoper", "Baal") und dem Wiener Burgtheater ("Die Räuber").