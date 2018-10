1989 gab Jan Josef Liefers sein Kinodebüt: Unter der Regie von Rainer Simon spielte er den Forscher und Entdecker Alexander von Humboldt in dem historischen Abenteuerdrama "Die Besteigung des Chimborazo". Im Frühjahr 1997 übernahm er in zwei der erfolgreichsten deutschen Kinoproduktionen der neunziger Jahre die Hauptrolle: als schüchterner leukämiekranker Krebspatient in "Knockin' on Heaven's Door" an der Seite von Til Schweiger und als Lyriker in Helmut Dietls "Rossini".



Für seine Darstellung des extrovertierten Schriftstellers erhielt er den Bayerischen Filmpreis. Es folgten Hauptrollen in dem Thriller "Sieben Monde" und in den Komödien "666 - Trau keinem, mit dem Du schläfst" sowie "Bis zum Ellenbogen". In dem bewegenden Fernsehfilm "Das Wunder von Lengede" spielte Jan Josef Liefers neben Heino Ferch und Armin Rohde eine der Hauptrollen und erhielt dafür den Adolf-Grimme-Preis und den "Bambi".

Gemeinsam mit Axel Prahl bildet er seit 2002 das einzigartige Ermittlerteam im "Tatort" aus Münster und brilliert dort in der Rolle des eloquent- snobistischen Gerichtsmediziners Karl-Friedrich Boerne. Seit 2012 spielt er in der ZDF-Reihe um den Rechtsanwalt Joachim Vernau Reihe die Hauptrolle.