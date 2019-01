Janek Rieke war außerdem in Kurzfilmen wie "Hundsgemein" und "The Sherut Taxi" zu sehen und übernahm mehrere Theaterrollen bei der "Comedy Company Hamburg". 2001 war er in dem Thriller "Ratten - Sie werden dich kriegen" und dem Kinofilm "Die Einsamkeit der Krokodile" zu sehen. 2003 folgte Hans Christian Schmids preisgekrönter Film "Lichter". Für das ZDF stand Janek Rieke neben anderen Produktionen 2004 für "Eierdiebe", "Nicht ohne meinen Schwiegervater" (2005) und der Fortsetzung "Nicht ohne meine Schwiegereltern" (2006) vor der Kamera. 2009 war er im Kino in Sebastian Niemanns Mafia-Persiflage "Mord ist mein Geschäft, Liebling" und im ZDF im Krimi "Stralsund - Mörderische Verfolgung" zu sehen.