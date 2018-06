Janina Stopper

Auszeichnungen:



- 2007 Studio Hamburg Nachwuchspreis 2007 als Beste Nachwuchsschauspielerin für ihre Rolle in "Bloch: Die Wut"

- 2008 Bayerischer Fernsehpreis (Nachwuchsförderpreis) in der Kategorie Beste Nachwuchsschauspielerin für ihre Rolle in "Tatort - Kleine Herzen"

- 2008 New Faces Award in der Kategorie Beliebteste Nachwuchsdarstellerin für Ihre Rolle in "Tatort - Kleine Herzen"