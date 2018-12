Bereits im Jahr 2000 wurde Jasmin Schwiers für ihre Leistung im Film "Heimliche Küsse" mit dem Günther-Strack-Fernsehpreis ausgezeichnet. Ab 2005 spielte sie eine der Hauptrollen in der Serie "Bis in die Spitzen" und erhielt die Goldene Kamera in der Kategorie Nachwuchs. Es folgten die Kinofilme "Lauf um dein Leben - Vom Junkie zum Ironman" (2008), "Little Paris" (2008) und 2009 die Agentenparodie "Mord ist mein Geschäft, Liebling". Im Fernsehen sah man sie im ZDF-Zweiteiler "Der Kapitän" (2009) und im Familiendrama "Für meine Kinder tu' ich alles" (2009) sowie in weiteren Episodenhauptrollen in "Tatort" und "Lutter" (ZDF).