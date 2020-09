Nach dem internationalen Festivalerfolg von "Die Stunde des Lichts" war Joachim Król 1999 in "Ein Lied von Liebe und Tod - Gloomy Sunday" zu sehen. 1999 entstand unter der Regie von Tom Tykwer "Der Krieger und die Kaiserin", in dem er eine der drei Hauptrollen neben Franka Potente und Benno Fürmann spielte. Als Commissario Brunetti stand er zwischen 2002 und 2004 in vier Bestsellerverfilmungen der Autorin Donna Leon vor der Kamera. In der ZDF-Krimireihe "Lutter" ermittelte Joachim Król von 2007 bis 2010 in der Titelrolle als Essener Hauptkommissar Alex Lutter.