Jürgen Prochnow, geboren 1941 in Berlin, gilt als einer der wenigen deutschen Schauspieler, die es in Hollywood zu einer konstanten Karriere gebracht haben. Nach seinem Schauspielstudium (1963 bis 1966) an der Folkwang-Hochschule Essen hatte Jürgen Prochnow sein Bühnendebüt an den Städtischen Bühnen Osnabrück, gefolgt von Engagements in Aachen, Heidelberg und Bochum, wo er auch unter der Leitung von Peter Zadek spielte. Das Ruhrgebietsdrama "Zoff" (1972) von Eberhard Pieper wurde Jürgen Prochnows Kinodebüt.