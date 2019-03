Katharina Wackernagel

Auszeichnungen:



- 1998 Goldener Löwe (Beste Schauspielerin) in einer Serie für die Titelrolle in "Tanja"

- 2007 Bambipreis der Jury für "Contergan"

- 2008 Hessischer Filmpreis 2008 (Beste Darstellerin) für "Mein Mörder kommt zurück"

- 2008 Bayerischer Fernsehpreis (Beste Schauspielerin) für die Hauptrollen in "Contergan" und "Mein Mörder kommt zurück"

- 2008 Fipa d'or des Festival international des programmes audiovisuels Biarritz für die Hauptrolle in "Contergan"

- 2008 Goldene Nymphe in der Kategorie Best Performance des Monte Carlo Television Festival für die schauspielerische Leistung in "Contergan"

