Nach "Marlene" drehte Flint wieder vor allem für das Fernsehen und arbeitete sie mit den verschiedensten und anspruchsvollsten Regisseuren wie Bernd Schadewald, Peter Keglevic, Hark Bohm und Bernd Eichinger zusammen. So war die Schauspielerin unter anderem in Eichingers Zweiteiler "Vera Brühne", in der europäischen Koproduktion "Casanova - Ich liebe alle Frauen" und in Bernd Fischerauers Dreiteiler "In der Mitte eines Lebens" auf dem Bildschirm präsent. Viel Kritikerlob erhielt Flint 2003 für ihre Rolle in dem Drama "Liebe und Verlangen", in dem sie die etwas einfältige Frau eines Schuldirektors spielt, die sich in eine lesbische Lehrerin verliebt. Für das ZDF entwickelte Katja Flint zusammen mit dem Schriftsteller Friedrich Ani und der Regisseurin/Autorin Nina Grosse die Figur der Hobbydetektivin Franziska Luginsland, die sie mit großem Erfolg von 2004 ("21 Liebesbriefe") bis 2009 spielte. 2008 wurde Katja Flint für ihre Rolle der Franziska Luginsland für den Bayerischen Fernsehpreis nominiert.