- 2004 Österreichischer Filmpreis UNDINE 2004

- 2005 Adolf-Grimme-Preis für seine darstellerische Leistung in "Kiss and Run"

- 2005 Auszeichnung als Bester Darsteller beim 5. Monte- Carlo Film Festival de la Comédie für seine Rolle in "Eine andere Liga"

- 2008 Adolf-Grimme-Preis für seine darstellerische Leistung in "Eine andere Liga"

- 2008 Franz-Hofer-Ehren-Award in Saarbrücken für seine darstellerische Leistung in "Eine andere Liga"

- 2009 Bayerischer Fernsehpreis als Bester Schauspieler in der Kategorie Fernsehfilm für seine Rolle in dem Film "Willkommen zuhause"